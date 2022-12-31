Санкт-Петербург, 31 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности продлён из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге. Об этом 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Росгидрометцентра России.

Елена Молчанова ИА REGNUM Сильный ветер на Финском заливе в Петербурге

Как уточнили метеорологи, в Санкт-Петербурге 31 декабря в период с 09:00 мск до 21:00 мск ожидается сильный ветер. Скорость отдельных порывов ветра будет достигать в прибрежных районах 15 м/сек.

В связи с ветреной погодой в городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна). Жителей города просят соблюдать максимальную осторожность при перемещении по городу пешком или на транспорте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге ожидается дождь и аномально тёплая для зимы погода.