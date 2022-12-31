Луганск, 31 декабря, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Тайник, в котором находились оружие и боеприпасы к нему, нашли в пригороде Луганска российские спецслужбы. Об этом 31 декабря рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

«Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что в схроне диверсантов были обнаружены: крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатомёты, противотанковая управляемая ракета, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, свыше 50 гранат, а также более 100 тысяч патронов различного калибра.

При этом он добавил, что в данный момент ведутся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению терактов на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный аналитик, директор музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнуто рассказал, что новую тактику при нанесении высокоточных ударов по военным объектам и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса на захваченной режимом Киева части Украины, используют Вооружённые силы (ВС) РФ.