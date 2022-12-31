Бразилиа, 31 декабря, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла в столицу Бразилии для участия в церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая назначена на 1 января. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Совета Федерации России.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Уточняется, что Матвиенко возглавила российскую делегацию, прибывшую в Бразилию с рабочим визитом. Валентина Матвиенко будет представлять Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония инаугурации состоится 1 января. В состав российской делегации также вошли вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев и руководитель аппарата Совета Федерации РФ Геннадий Голов.

Напомним, второй тур выборов президента состоялся в Бразилии 30 октября. По итогам выборов Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий глава Бразилии Жаир Болсонару направился с официальным визитом в США, чтобы не присутствовать на инаугурации избранного президента страны Лулы да Силвы. Таким образом, будет нарушен протокол инаугурации, согласно которому Болсонару должен был передать Луле да Силве знаки президентской власти во время официальной церемонии.