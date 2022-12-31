Москва, 31 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Новую тактику при нанесении высокоточных ударов по военным объектам и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса на захваченной режимом Киева части Украины, используют Вооружённые силы (ВС) РФ. Об этом 31 декабря заявил военный аналитик, директор музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

«Если раньше мы применяли только ракеты «Калибр», а потом подключились еще дроны-камикадзе типа «Герань», то сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешёвые и бесполезные дроны», — рассказал он в интервью «МК».

Также Кнутов отметил, что именно «комплексность и изменение состава средств нападения» позволяют российским военным максимальном эффективно осуществлять высокоточные удары по военным объектам и обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса энергетическим объектам на захваченной преступным киевским режимом украинской территории.

При этом военный аналитик указал, что, по его словам, результатом такой тактики стало то, что были уничтожены четыре дивизиона ПВО украинских боевиков.

Кроме того, он уточнил, что, кроме отвлекающих киевские системы ПВО дронов, российские военные стали использовать ракеты Х-31П и Х-58, наводящиеся по лучу радаров противоракетных систем С-300 и «Бук» ВСУ. Также Кнутов добавил, что в этом случае система «Бук» уничтожается полностью, а С-300 лишается радаров и это полностью «ослепляет» комплекс.

В то же время эксперт указал на эффективность и высокую точность поражения российскими ракетами целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России обнародовало в своём телеграм-канале видеозапись со стрельбами российских миномётных расчётов Западного военного округа в зоне специальной военной операции.