Оренбург, 31 декабря, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Три жителя села Краснополье (Переволоцкий район, Оренбургская область) погибли во время пожара в ночь на 31 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Пожар в трёхквартирном жилом доме на улице Центральной вспыхнул в два часа ночи: пожарные, получив сообщение о случившемся, приступили к ликвидации возгорания. В 3:37 (время местное) пожар удалось локализовать, а открытое горение ликвидировали в 4:30 мск.

Все три тела обнаружены в одной квартире. Жильцы двух других квартир успели спастись, когда начался пожар.