Пхеньян, 31 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии объявило о некоторых подробностях запусков трёх северокорейских баллистических ракет, сообщает 31 декабря агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Ракеты, запущенные около 8 часов утра с окраины столицы КНДР Пхеньяна, пролетели около 350 километров на максимальной высоте около 100 километров, прежде чем упали у восточного побережья Корейского полуострова, заявили в министерстве.

За 2022 год КНДР 37 раз запускала ракеты, что стало абсолютным рекордом. Последний запуск Пхеньян совершил 23 декабря.

Министерство обороны заявило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, о повреждениях самолетов или кораблей не сообщалось.

Премьер-министр Фумио Кисида поручил должностным лицам оперативно предоставлять необходимую информацию населению, обеспечивать безопасность воздушных и морских судов и готовиться к «непредвиденным обстоятельствам».

В связи с последними запусками, нарушающими резолюции Совета Безопасности ООН, Токио через посольство Японии в Пекине заявил протест Северной Корее.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что действия, предпринятые Северной Кореей, не представляют непосредственной угрозы американскому военному персоналу или территории США, Японии и других союзников.

«Пуски ракет подчёркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет», — говорится в заявлении.