Манила, 31 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений на Филиппинах увеличилось до 46, ещё 28 человек числятся как пропавшие без вести. Об этом 31 декабря говорится в обнародованном отчете Национального совета страны по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Томас Гарт Бентон. Наводнение. 1951

Уточняется, что в результате разгула стихии пострадали в общей сложности 517,8 тыс. человек в десяти регионах островного государства.

Также указывается, что на данный момент 56,8 тыс. перемещённых из-за наводнений лиц размещено в 151 эвакуационном центре, и ещё не менее 1,42 тысячи человек вынужденно заранее покинули свои жилища, 12 человек получили разные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 44 человека стали жертвами наводнений, которые ранее обрушились на Филиппины.