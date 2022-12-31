Москва, 31 декабря, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Новогодняя ночь в Москве будет аномально теплой и дождливой. Об этом 30 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

По словам специалиста, погода в Московском регионе в новогоднюю ночь неожиданно продемонстрирует «ноябрьский характер». Ожидается, что температура воздуха поднимется до +2… +5 градусов, что является рекордом для последнего дня декабря.

Кроме того, по словам Вильфанда, следует ожидать усиления ветра до 15–17 м/сек, а также осадков в виде мелкого дождя, больше похожего на морось, и мокрого снега.

В свою очередь, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» уточнила, что новогодняя ночь будет облачной, около полуночи ожидаются небольшие осадки и гололёд. Но уже 1 января днём ожидается полноценный дождь с мокрым снегом, которого выпадет достаточное количество для того, чтобы на дорогах образовалась «снежная каша».