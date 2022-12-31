Донецк, 31 декабря, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев в ночь на 31 декабря обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 31 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 00:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря жительница Ясиноватой погибла при обстреле города в ДНР со стороны киевских боевиков.