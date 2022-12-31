Лондон, 31 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Риши Сунак предупредил, что эпоха экономических проблем в Британии продолжится в 2023 году. Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном 31 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Глава правительства утверждает, что экономические трудности на королевство обрушились из-за украинского кризиса. Сунак отметил, что 2022 год стал тяжелым для многих британцев, столкнувшихся с рекродным ростом цен на электроэнергию.

Сунак также добавил, что Лондон, несмотря на сложившуюся в стране ситуацию, продолжит помогать Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря агентство Reuters распространило информацию о том, что британские власти выделят в 2023 году киевскому режиму $2,7 млрд в качестве военной помощи.