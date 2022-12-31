Берлин, 31 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Намерение поддерживать Киев и в наступающем году подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц 30 декабря в своём новогоднем обращении к согражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Шольц указал, что Германия продолжит поддерживать Киев, давая таким образом возможность жителям Украины защищать свою страну. При этом канцлер ФРГ отметил, что жители Германии каждый день испытывают на себе последствия конфликта на Украине, просто оплачивая покупки в супермаркете или при оплате счетов за газ и свет. Но одновременно, по мнению Шольца, 2022 год был годом «сплочённости и силы».

Кроме того, по словам Шольца, Евросоюз и НАТО стали более сплочёнными, чем когда-либо. Канцлер Германии добавил, что правительство продолжит решать текущие задачи и проблемы и призвал сограждан и мировое сообщество «держаться вместе» и в наступающем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штарк-Циммерман назвала недальновидным решение канцлера Германии Олафа Шольца не предоставлять Украине тяжелое вооружение.