Токио, 31 декабря, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Согласно ежегодному опросу, проводимому Международным институтом управленческого развития, в 2022 году Япония заняла 41-е место из 63 стран по привлечению и удержанию талантов, сообщает 31 декабря агентство Киодо Цусин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

За последний год Япония опустилась в этом рейтинге на две позиции, и подобное падение длится уже четыре года подряд.

Список возглавила Швейцария, за ней следуют Швеция, Исландия, Норвегия и Дания. Среди экономик Индо-Тихоокеанского региона Сингапур занял 12-е место, Гонконг — 14-е, США — 16-е, Австралия — 18-е, Китай — 40-е, Таиланд — 45-е, а Индонезия — 51-е.

Япония заняла самое низкое, 63-е место по международному опыту старших менеджеров и 62-е место по языковым навыкам.

Для сравнения: Сингапур занял пятое место по международному опыту старших менеджеров и 10-е место по языковым навыкам.

Сингапур занял третье место по проценту выпускников в области естественных наук и пятое по привлекательности деловой среды для высококвалифицированных иностранных кадров.

Ежегодный рейтинг Международного института управленческого развития оценивает способность экономики развивать навыки и компетентность своих местных талантов и обращаться к международному кадровому резерву для удовлетворения спроса на местном рынке труда и повышения его общей конкурентоспособности.

В отдельном опросе Японского центра производительности Япония заняла в 2021 году 27-е место из 38 членов Организации экономического сотрудничества по производительности труда, что ниже на одну позицию по сравнению с предыдущим годом и является самым низким рейтингом за всю историю этого опроса.

Производительность труда, измеряемая стоимостью товаров или услуг, которые работник может произвести в час, составила $49,9 в Японии по сравнению со $139,2 в лидирующей Ирландии. Люксембург занял второе место со $119,2, Норвегия — третье со $106,2 и седьмое США с $85,0. Южная Корея заняла 30-е место с $46,9.