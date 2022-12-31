Вашингтон, 31 декабря, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Одна из самых известных американских телеведущих Барбара Уолтерс умерла в США в возрасте 93 лет, 30 декабря передал телеканал ABC News, в котором работала журналистка.

archives. gov 39-й президент США Джимми Картер во время интервью с Барбарой Уолтерс

Обстоятельства смерти женщины не уточняются. Уолтерс вела на ABC News программу новостей. Она пришла на телеканал в 1976 году после работы на NBC, стала первой женщиной-ведущей вечернего новостного выпуска.

Уолтерс 12 раз получала премию «Эмми». Она взяла интервью у всех президентов США, начиная от Ричарда Никсона и заканчивая Бараком Обамой. Кроме того, они интервьюировала президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая скончался российский телеведущий Алексей Бегак, который работал на телеканале «Россия 1» и «Россия-Культура». Ему было 62 года.