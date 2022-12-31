Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Бюджет ООН на 2023 год был утверждён на последнем в текущем году заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 30 декабря сообщила журналистам пресс-секретарь председателя Генассамблеи международной организации Полина Кубияк.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Сумма бюджета составляет $3 396 308 300», — уточнила пресс-секретарь Генассамблеи ООН.

Бюджет был принят Генассамблеей ООН после предварительного утверждения Пятым комитетом ООН. Голосования по бюджету на заседании Генассамблеи не проводилось, прямая трансляция заседания велась на сайте организации.

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Чаба Кёрёши, закрывая заседание, выразил благодарность Пятому комитету ООН, а также его председателю и секретариату за «адекватное финансирование организации для борьбы с многочисленными взаимосвязанными кризисными ситуациями, с которыми сталкивается мир».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проект внесённой Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма был принят на заседании Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.