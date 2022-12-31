Вашингтон, 31 декабря, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Состояние американского предпринимателя Илона Маска упало на $200 млрд и он стал первым в истории, кто потерял такую сумму, 31 декабря пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Теперь бизнесмен является владельцем $137 млрд. В ноябре 2021 года состояние Маска достигло максимального значения в $340 млрд.

К резкому сокращению активов миллиардера привела череда обрушений стоимости акций его компании Tesla. Так, 27 декабря их цена упала сразу на 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Илон Маск написал, что недавно приобретенной им компании Twitter пока не грозит банкротство. Он добавил, что предстоит реализовать еще много целей.

29 декабря агентство Bloomberg сообщило, что совокупное состояние российских олигархов с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине снизилось более чем на $90 млрд.