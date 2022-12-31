Токио, 31 декабря, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено предложить семьям, переезжающим из Токио, до 1 миллиона иен ($7500) на ребенка в рамках усилий по снижению концентрации населения в японской столице, сообщает 31 декабря агентство Киодо Цусин.

Kakidai Токио

Тем самым выплата на детей увеличивается более чем в три раза. Эти деньги будут добавлены к 3 миллионам иен ($22 500) базовой финансовой поддержки, уже предоставленной переселившимся семьям. Новое правило будет реализовано в следующем финансовом году, начинающемся в апреле 2023 года.

Право на помощь в переселении имеют лица, проживающие в 23 районах Токио, которые составляют основную столичную зону, а также те, кто переезжает из близлежащих районов, включая префектуры Сайтама, Тиба и Канагава.

Принимающие муниципалитеты должны располагаться за пределами мегаполиса и его окрестностей и получать субсидии в течение 2023 финансового года.

В текущем финансовом году в программе поддержки переселения приняли участие около 1300 муниципалитетов.

Получатели должны проживать в участвующем в программе муниципалитете не менее пяти лет после переезда. Их попросят вернуть деньги, если они уедут раньше положенного времени.

Алименты будут предоставляться, если ребенку ещё не исполнилось 18 лет или если ребенку исполнилось 18 лет, но он учится в последнем классе средней школы.

Новый стимул отражает намерение правительства поощрять семьи с детьми школьного или дошкольного возраста к переезду в регионы.

Если супружеская пара с двумя детьми до 18 лет переедет и начнет бизнес на новом месте, то они получат финансовую поддержку до 5 миллионов иен ($37 500).

Половина поддержки, предоставляемой муниципалитетами, принимающими переселенцев, будет покрываться за счет государства. Программа началась в 2019 финансовом году, и в 2021 финансовом году 2381 человек переехал из мегаполиса, воспользовавшись такой финансовой поддержкой.