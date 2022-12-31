Вашингтон, 31 декабря, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Курьёзную забывчивость продемонстрировал американский лидер Джозеф Байден, общаясь с журналистами во время отпуска. Стенограмма беседы была распространена 30 декабря пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США уехал на время краткого новогоднего отпуска вместе со своей семьёй на остров Санта-Крус в Карибском море. Однако, находясь в отпуске, политик всё же уделил время беседе с журналистами.

В ходе беседы журналист поинтересовался у Байдена, помнит ли глава Белого дома о приближении очередных президентских выборов. Журналист надеялся таким образом узнать, будет ли американский лидер выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. Выборы президента США намечены на 2024 год.

«А что, выборы приближаются?» — с долей удивления спросил Байден.

После чего, подводя итог беседы, президент Соединенных Штатов выразил уверенность в том, что грядущий 2023 год будет хорошим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по версии журнала Newsweek первое место в череде допущенных за прошедший год Байденом ляпов занимает речь американского лидера, приуроченная к началу спецоперации. Байден тогда в первый раз перепутал украинцев и иранцев, что быстро подхватил интернет.