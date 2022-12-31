Париж, 31 декабря, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Новый закон киевского режима о печати противоречит свободе слова в Европе и укрепляет нацистскую диктатуру Владимира Зеленского на украинской территории, 30 декабря написал в своем микроблоге лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

По словам политика, такими действиями Киева возмущена даже европейская федерация журналистов. Лидер партии подчеркнул, что документ также вызвал недовольство со стороны союза журналистов Украины.

Асселино добавил, что представители этого украинского объедения видят самую большую угрозу свободе слова на Украине с момента распада СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик Флориан Филиппо написал, что Запад без каких-либо возражений поддерживают нацизм киевских властей, которые стали одним из наиболее коррумпированных режимов в Европе.