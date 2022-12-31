Токио, 31 декабря, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Как минимум десять жилых домов были разрушены в результате схода оползня в японской префектуре Ямагата. Об этом 31 декабря сообщает телеканал NHK.

Greg Willis Зона оползня

Сход оползня произошёл рано утром в городе Цуруока, его ширина составила около 100 метров. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили двух пострадавших — мужчину в возрасте 70 лет и женщину в возрасте 60 лет, они были госпитализированы.

Уточняется, что в разрушенных домах проживают как минимум 22 человека, из них были спасены или эвакуированы 20 человек, с двумя проживающими в районе ЧП спасатели связаться не смогли. На месте происшествия идёт поисково-спасательная операция, в ней участвуют около 80 человек.

Предварительной причиной схода оползня названы сильные осадки в виде дождя и снега.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате наводнений и оползней на Филиппинах, вызванных сильными ливнями, погибло 44 человека.