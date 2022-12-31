Минобороны России показало боевую работу российских минометных расчетов
Минобороны России опубликовало кадры с боевой работой минометных расчетов ВС РФ
Москва, 31 декабря, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России обнародовало 31 декабря в своем телеграм-канале видеозапись со стрельбами российских минометных расчетов Западного военного округа в зоне специальной военной операции.
На кадрах видно, как российские военные разгружают снаряды калибра 120 мм из грузового автомобиля «Урал», на котором они передвигаются. Расчет использует тактику «кочующего миномета», которая заключается в быстрой смене позиций для ведения огня.
В ведомстве отметили, что главным преимуществом такого способа является внезапное развертывание и быстрый уход на другое место стрельбы. Для более быстрого и точного поражения целей используются беспилотные летательные аппараты, с помощью которых корректируется огонь.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Минобороны России продемонстрировало кадры, на которых запечатлена работа самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» ВС РФ в зоне спецоперации.