Москва, 31 декабря, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России обнародовало 31 декабря в своем телеграм-канале видеозапись со стрельбами российских минометных расчетов Западного военного округа в зоне специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На кадрах видно, как российские военные разгружают снаряды калибра 120 мм из грузового автомобиля «Урал», на котором они передвигаются. Расчет использует тактику «кочующего миномета», которая заключается в быстрой смене позиций для ведения огня.

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В ведомстве отметили, что главным преимуществом такого способа является внезапное развертывание и быстрый уход на другое место стрельбы. Для более быстрого и точного поражения целей используются беспилотные летательные аппараты, с помощью которых корректируется огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Минобороны России продемонстрировало кадры, на которых запечатлена работа самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» ВС РФ в зоне спецоперации.