Лондон, 31 декабря, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Возможность веерных отключений электроэнергии в странах Европы может стать вполне реальной на фоне энергетического кризиса, спровоцированного конфликтом на Украине. Об этом сказано в прогнозе развития мировых событий на 2023 год, который 30 декабря представила британская газета Financial Times.

ИА REGNUM Электроэнергия

Уточняется, что первые веерные отключения в странах Европы могут произойти уже в ближайшие месяцы с наступлением сильных холодов и продлятся до апреля. При этом более вероятным считается сценарий с отключениями электроэнергии следующей зимой в связи с трудностями, которые могут возникнуть в странах ЕС при заполнении газовых хранилищ, так как газ из России уже не будет поступать в нужном объёме.

Также авторы публикации предполагают, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак останется на своём посту к концу 2023 года, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган останется на своём посту по итогам президентских выборов, а президент США Джозеф Байден объявит о своём участии в предстоящих выборах главы государства.

Среди других прогнозов — выдвижение обвинений экс-президенту США Дональду Трампу в нарушении закона в связи с хранением им секретных документов в своем поместье и со штурмом Капитолия в январе 2020 года.

Кроме того, в издании указали, что Twitter продолжит свою работу, несмотря на сложности, связанные с приходом в компанию Илона Маска.