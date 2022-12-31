В Лаосе избран новый премьер-министр
Парламент Лаоса назначил нового главу правительства
Вьентьян, 31 декабря, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Сонесай Сипхандон был избран лаосским парламентом новым главой правительства страны, сообщает 31 декабря информационное агентство Синьхуа.
Jean-Pierre Dalbéra
Вьентьян. Лаос
Кандидатура Синпхадона была выдвинута президентом страны Тхонглоуном Сисулитом.
Предыдущий премьер-министр Пханкхам Вибхаван покинул свой пост по состоянию здоровья.
56-летний Синпхадон ранее занимал должности министра планирования и инвестиций и вице-премьера.