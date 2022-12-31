Сеул, 31 декабря, 2022, 06:03 — ИА Регнум. КНДР осуществила утром 31 декабря пуски баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Все три ракеты были запущены с полигона, который находится в северокорейской провинции Хванхэ-Пукто. Ранее телеканал NHK передал о том, что Пхеньян запустил две ракеты, упавшие вне исключительной экономической зоны Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря японское агентство Kyodo распространило информацию о том, что японские власти проведут модернизацию системы оповещения о ракетных пусках J-Alert из-за выявленных в октябре проблем с ее функционированием.