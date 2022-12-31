Вашингтон, 31 декабря, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга призвал судить за военные преступления американский политик — кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Соответствующее заявление Янг сделал 30 декабря в своем Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Политик назвал Столтенберга «убийцей миллионов» и военным преступником, которого необходимо судить в Гааге и приговорить к 30 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение.

Такая резкая реакция стала ответом Янга на слова Столтенберга, сказанные им в ходе интервью немецкому информационному агентству DPA. Генсек НАТО заявил, что военная поддержка киевского режима является «единственным способом достичь мира».

Стоит отметить, что США и их союзники по военному альянсу НАТО поддерживают Киев поставками вооружения, запуская специальные программы, бюджет которых составляет десятки миллиардов долларов. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки оружия киевскому режиму лишь затягивают конфликт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США склоняются к признанию неизбежности поражения Украины в конфликте.