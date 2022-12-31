Краснодар, 31 декабря, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Опасность схода лавин объявлена до конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа. Об этом 30 декабря предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на своём сайте.

Джон Сингер Сарджент. Сход лавины. 1911

Уточняется, что наибольшие риски схода лавин и снежных масс — на высоте свыше 1500 метров над уровнем моря и 2500 метров над уровнем моря в горах Северо-Кавказского федерального округа.

Кроме того, специалисты института предупредили, что высокие риски схода лавин, в том числе по причине воздействия человека на окружающую среду, остаются в горных районах некоторых регионов Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, а также в Мурманской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Магаданской области из-за схода лавины было временно закрыто движение на автотрассе Р-504 «Колыма».