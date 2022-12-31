Тайбэй, 31 декабря, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Высокий суд Тайваня постановил, что Генеральное управление автомобильных дорог Тайваня должно выплатить государственную компенсацию в размере 4,68 млн тайваньских долларов ($152 541) семье погибшего японского велосипедиста, сообщает 30 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

Sven Dirks, Wien Камнепад

Хироюки Сираи прибыл на Тайвань в 2017 году для участия в велогонке и погиб от камнепада на территории национального парка Тароко, недалеко от места, известного как «Туннель девяти поворотов».

Родители японца потребовали от дорожного управления государственной компенсации на том основании, что оно проявило небрежность.

Окружной суд в июне 2020 года вынес решение в пользу дорожников, мотивируя это тем, что управление установило предупреждающий знак с надписью: «Остерегайтесь падающих камней» и, таким образом, должным образом выполнило свои обязанности. Родители велосипедиста обжаловали это решение.

Высокий суд Тайваня заявил, что заборы и бетонные подпорные стены, установленные на близлежащих склонах и у их подножия, были разрушены падающими камнями, что свидетельствует о том, что участок, где погиб Сираи, является участком, подверженным авариям.

Дорожное управление знало об этом, но не предприняло никаких конкретных мер по предотвращению несчастных случаев.

Поэтому оно должно выплатить компенсацию в размере 2 млн тайваньских долларов обоим родителям велосипедиста в дополнение к покрытию медицинских расходов и расходов на кремацию в размере 290 000 тайваньских долларов и около 390 000 тайваньских долларов для покрытия расходов на похороны в Японии.

Главное управление автомобильных дорог заявило в пятницу, что примет решение о своих следующих действиях после ознакомления с вердиктом Высокого суда.