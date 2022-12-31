Лондон, 31 декабря, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй, посол Великобритании в России Дебора Броннерт, художник Грейсон Перри и актер Стивен Грэм вошли в число лиц, получивших почётные титулы и награды Великобритании. Об этом сообщается в соответствующем документе, который был выложен 30 декабря на сайт правительства Соединённого Королевства.

The Royal Family Карл III

В рыцари король Великобритании Карл III посвятил гитариста рок-группы Queen Брайана Мэя и художника Грейсона Перри. Отмечается, что 75-летний Брайан Мэй не только стоял у истоков создания легендарного коллектива, но и выступал на концерте в честь 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II. В свою очередь, художник Грейсон Перри прославился своими керамическими изделиями.

Всего в основном списке награждённых значатся более 1,1 тыс. человек. В перечень вошли как знаменитости мирового масштаба, так и простые граждане Великобритании, которые были отмечены за служение обществу.

Самым возрастным британцем, получившим награду, стал 100-летний Питер Оффорд Дэвис, он был удостоен медали Британской империи за добровольную просветительскую работу для местной начальной школы. Самым юным гражданином Британии, попавшим в список награждённых, стал 18-летний Дара МакАналти из Северной Ирландии, который был отмечен за помощь людям с аутизмом.

Для короля Великобритании Карла III эта церемония вручения наград стала первой со дня восшествия на престол.