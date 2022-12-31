Вашингтон, 31 декабря, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Шестерых американцев помиловал, полностью сняв с них судимость, президент США Джозеф Байден. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Среди помилованных — женщина, которая была лишена свободы около 50 лет назад за убийство своего супруга. Уточняется, что 80-летняя женщина убила своего супруга в возрасте 33-х лет. В ходе расследования дела выяснилось, что супруг американки постоянно издевался над ней и применял насилие. Во время одного из таких эпизодов женщина оказала сопротивление и убила своего мучителя.

Американку признали виновной и приговорили к тюремному заключению. Сколько лет она провела в тюрьме, не уточняется.

Пятеро других американцев, помилованных президентом США, получили тюремные сроки за торговлю наркотиками. При этом отмечалось, что поведение осуждённых в местах заключения было образцовым, и они полностью раскаялись в содеянном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден помиловал тысячи людей, осужденных в рамках федерального закона за хранение наркотика растительного происхождения.