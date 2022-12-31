Токио, 31 декабря, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Обе ракеты, пуск которых 31 декабря осуществила КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ранее Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможных пусках Северной Кореей двух ракет. На фоне указанной информации кризисный штаб при канцелярии японского премьер-министра сформировал центр по мониторингу и анализу данных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря пять беспилотных летательных аппаратов КНДР беспрепятственно пересекли границу с Южной Кореей в районе между Кимпхо и Пхачжу. Один из дронов долетел до южнокорейской столицы Сеула.