Вашингтон, 31 декабря, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Ограничение цен на нефть и нефтепродукты из России не будет действовать, если сырье подверглось глубокой переработке в другой юрисдикции, сообщает на сайте министерства финансов США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

По информации ведомства, такой механизм применяется, поскольку энергоносители теряют российское происхождение. Кроме того, ценовой потолок не затронет сырье, которое перевозятся в резервуарах, где с прошлых поставок остался небольшим объем российских нефтепродуктов.

Ограничение также не коснется смесей, включающих такие компоненты, как бензин, дистилляты, сырая нефть, мазут и другие виды энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на действия стран, поддержавших введение потолка цен на российскую нефть.

29 декабря газета The Wall Street Journal написала о том, что экспорт нефти из РФ по морю снизился в декабре на 22% по сравнению с усредненными показателями за предыдущие 11 месяцев и составил около 2,5 млн баррелей в сутки.