Сеул не сообщил подробностей испытания твёрдотопливной космической ракеты
Южная Корея продолжает осуществлять военную космическую программу
Сеул, 31 декабря, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Южнокорейские военные не раскрыли деталей успешного испытания отечественной твёрдотопливной ракеты-носителя, сообщает 30 декабря информационное агентство Рёнхап.
По данным министерства обороны страны, государственное Агентство оборонного развития (ADD) провело испытания в рамках «усилий по укреплению возможностей космической разведки и наблюдения». Место проведения испытаний не известно.
«Эти испытания являются продолжением испытаний, проведённых 30 марта, и мы добьёмся прогресса в процессе разработки в течение следующих нескольких лет. Наши военные удвоят усилия по укреплению обороноспособности, в том числе в космической сфере», — говорится в сообщении министерства обороны, направленном журналистам.
30 марта 2022 года ADD провело первое испытание отечественной твёрдотопливной космической ракеты на полигоне в Тхэане, в 150 км к юго-западу от Сеула.
Ракета была предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту небольшого спутника для разведывательных операций. Известно, что по сравнению с жидкотопливными космическими аппаратами запуск твёрдотопливных обычно проще и дешевле.
Министерство обороны заявило, что планирует в будущем, после дополнительных процедур разработки, запустить с помощью ракеты-носителя в космос полноценный спутник.
Сеульский ракетно-космический проект набрал обороты после того, как в прошлом году Сеул и Вашингтон договорились снять ограничения, которые не позволяли Южной Корее разрабатывать или иметь баллистические ракеты с максимальной дальностью более 800 километров.
Напомним, что 31 декабря КНДР провела запуск баллистической ракеты.