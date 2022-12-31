Сеул, 31 декабря, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Южнокорейские военные не раскрыли деталей успешного испытания отечественной твёрдотопливной ракеты-носителя, сообщает 30 декабря информационное агентство Рёнхап.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

По данным министерства обороны страны, государственное Агентство оборонного развития (ADD) провело испытания в рамках «усилий по укреплению возможностей космической разведки и наблюдения». Место проведения испытаний не известно.

«Эти испытания являются продолжением испытаний, проведённых 30 марта, и мы добьёмся прогресса в процессе разработки в течение следующих нескольких лет. Наши военные удвоят усилия по укреплению обороноспособности, в том числе в космической сфере», — говорится в сообщении министерства обороны, направленном журналистам.

30 марта 2022 года ADD провело первое испытание отечественной твёрдотопливной космической ракеты на полигоне в Тхэане, в 150 км к юго-западу от Сеула.

Ракета была предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту небольшого спутника для разведывательных операций. Известно, что по сравнению с жидкотопливными космическими аппаратами запуск твёрдотопливных обычно проще и дешевле.

Министерство обороны заявило, что планирует в будущем, после дополнительных процедур разработки, запустить с помощью ракеты-носителя в космос полноценный спутник.

Сеульский ракетно-космический проект набрал обороты после того, как в прошлом году Сеул и Вашингтон договорились снять ограничения, которые не позволяли Южной Корее разрабатывать или иметь баллистические ракеты с максимальной дальностью более 800 километров.

Напомним, что 31 декабря КНДР провела запуск баллистической ракеты.