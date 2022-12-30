Сантьяго-де-Керетаро, Мексика, 31 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Человеческие черепа были обнаружены в посылке во время досмотра в международном аэропорту мексиканского города Керетаро. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба национальной гвардии.

(сс) PeterDargatz Череп

Уточняется, что черепа были обнаружены при досмотре посылок курьерских компаний с помощью рентгеновского оборудования. Всего в картонной коробке находились четыре черепа, каждый из них был тщательно запакован в алюминиевую фольгу и в прозрачный пластик.

Посылка была отправлена из штата Мичоакан на западе Мексики и была предназначена для адресата в американском штате Южная Каролина в городе Мэннинге. При этом никакой документации, которая обязательна при отправке такого специфического груза, не прилагалось.

Никаких дополнительных подробностей о возможных причинах или мотивах отправки черепов, а также информации о том, кому могли принадлежать черепа, национальная гвардия не предоставила.