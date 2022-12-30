Токио, 31 декабря, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Второй ракетный запуск может быть осуществлен Северной Кореей 31 декабря, говорится в заявлении Береговой охраны Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Ранее ведомство выпустило предупреждение о первом запуске ракеты со стороны КНДР, а спустя несколько минут — о ее возможном падении.

Из-за действий Пхеньяна кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии организовал центр по сбору и анализу информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи распространило информацию о том, что КНДР запустила в направлении Японского моря баллистическую ракету.