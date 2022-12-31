Вашингтон, 31 декабря, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Последний сборник рассказов о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе наконец-то станет общественным достоянием на территории США, сообщает 30 декабря Associated Press.

Шерлок Холмс. 1914

Давний спор о правах на рассказы Артура Конан Дойла подойдет к концу, поскольку срок действия авторских прав 1927 года, включающий сборник рассказов «Архив Шерлока Холмса», истекает 1 января следующего года.

Потомки писателя все последние годы категорически возражали против свободного использования рассказов о Холмсе, требуя себе значительных отчислений от их публикаций и экранизаций.

Первоначально предполагалось, что произведения 1927 года будут защищены авторским правом на 75 лет, но закон о продлении срока действия авторских прав, принятый в 1998 году, задержал их свободный статус ещё на 20 лет.

После того как произведение станет общественным достоянием, им можно законно делиться, воспроизводить, изменять без разрешения и выплаты отчислений.

Наряду со сборником «Архив Шерлока Холмса» станут достоянием общественности такие знаменитые литературные произведения, как «На маяк» Вирджинии Вулф, «Мужчины без женщин» Эрнеста Хемингуэя, «Москиты» Уильяма Фолкнера и «Большая четвёрка» Агаты Кристи.