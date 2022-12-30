КНДР запустила баллистическую ракету
Yonhap: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Сеул, 31 декабря, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Северокорейские военные запустили 31 декабря баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Другие подробности запуска не уточняются. КНДР произвела пуск после того, как 30 декабря Южная Корея успешно испытала свою твердотопливную ракету-носитель в рамках программы совершенствования космической разведки и наблюдений.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря южнокорейский премьер-министр Хан Док Су приказал военным повысить бдительность из-за инцидента с нарушением границы беспилотниками Северной Кореи. 29 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил не опасаться наличия ядерного оружия у КНДР и поручил «жестко отвечать» на любые провокации со стороны Пхеньяна.