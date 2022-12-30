Сеул, 31 декабря, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Северокорейские военные запустили 31 декабря баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Пуск ракеты

Другие подробности запуска не уточняются. КНДР произвела пуск после того, как 30 декабря Южная Корея успешно испытала свою твердотопливную ракету-носитель в рамках программы совершенствования космической разведки и наблюдений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря южнокорейский премьер-министр Хан Док Су приказал военным повысить бдительность из-за инцидента с нарушением границы беспилотниками Северной Кореи. 29 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил не опасаться наличия ядерного оружия у КНДР и поручил «жестко отвечать» на любые провокации со стороны Пхеньяна.