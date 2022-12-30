Вашингтон, 31 декабря, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Окружной суд в американском городе Майами (штат Флорида) постановил, что круизная компания Norwegian Cruise Line должна выплатить $110 млн по иску корпорации Havana Docks, зарегистрированной в штате Делавэр, говорится в решении судебной инстанции.

Joe Gratz Суд

Речь идет о компенсации, которую затребовал истец, за использование терминала круизного порта в кубинской столице Гаване. Указанный объект, как считают в США, был конфискован правительством Кубы в 1960 году.

Кроме того, ответчика также обязали выплатить дополнительные $5 млн для погашения судебных издержек Havana Docks.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Гавана призывает Вашингтон отменить торговую блокаду Кубы, которая длится уже несколько десятилетий.