Пномпень, 31 декабря, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Не менее 26 человек погибли в результате пожара в гостинице Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет на западе Камбоджи, 31 декабря сообщает портал Fresh News.

12019 Пожар

Ранее стало известно о гибели 19 человек. Тела шести погибших остаются неопознанными. Поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена.

При инциденте также пострадали 57 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря посольство России в Камбодже объявило, что среди погибших и пострадавших в результате пожара в гостинице в городе Пойпет нет российских граждан.