Монтгомери, США, 31 декабря, 2022, 01:32 — ИА Регнум. В штате Алабама с 1 января следующего года не нужно будет получать официальное разрешение на ношение оружия, сообщает 30 декабря телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Человек с револьвером

Для того чтобы легально носить в общественных местах скрытый пистолет, не требуется разрешения властей, ранее требовавших проверки биографических данных.

Такое предложение безуспешно вносилось в парламент штата в течение многих лет, прежде чем было одобрено в этом году. Закон поддержали защитники прав на оружие, которые называют его «конституционным ношением», ссылаясь на Вторую поправку к конституции США, дающую право на хранение и ношение оружия. Противники этого нововведения, в том числе окружные шерифы и другие сотрудники правоохранительных органов, утверждали, что разрешения помогают бороться с преступностью и повышают общественную безопасность.

Институт законодательных действий Национальной стрелковой ассоциации, лоббировавший новый закон Алабамы, заявил, что 25 штатов США теперь позволяют ношение оружия без разрешений.

Сторонники закона утверждают, что его принятие никак не скажется на общественной безопасности, так как лица, представляющие угрозу обществу, занесены в особый список, и им категорически запрещено приобретать оружие.

Напомним, что многолетние попытки ограничить в США право на приобретение и ношение оружия, наталкиваются на сильнейшее сопротивление сторонников его свободного обращения.