Каир, 31 декабря, 2022, 01:04 — ИА Регнум. По меньшей мере двое полицейских погибли 30 декабря в результате нападения боевиков в городе Исмаилия к востоку от египетской столицы Каира, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти и МВД Египта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

Бандиты подъехали к контрольно-пропускному пункту национальной службы безопасности и открыли огонь. Также был убит один прохожий.

Кроме того, боевики ранили еще двоих сотрудников полиции. Представители силовых ведомств уточнили, что один из стрелявших был уничтожен, а второму удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября на Синайском полуострове в Египте террористы взорвали автомобиль, убив одного из глав местного проправительственного ополчения.