Одесса, Украина, 31 декабря, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Работу энергоемких предприятий решили ограничить в праздничные дни власти Одесской области, чтобы обеспечить электроэнергией бытовых потребителей. Об этом заявил 30 декабря глава администрации Одесской области Максим Марченко в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Глава администрации Одесской области уточнил, что с самыми энергоёмкими промышленными предприятиями региона проводится работа по вопросу ограничения их деятельности в праздничные дни 31 декабря и 1 января. Планируется высвобожденные таким образом энергетические мощности направить на обеспечение электроэнергией бытовых потребителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 декабря на территории Одесской области были введены экстренные отключения электричества. Глава администрации региона Марченко указал, что в Одесской области остаются без энергоснабжения около 400 тысяч абонентов.