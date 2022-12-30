Киев, 31 декабря, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Киевский режим рассчитывает получить из-за рубежа значительную помощь своему энергетическому сектору, сообщает 30 декабря пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская энергосистема выдержала десять больших атак и десятки меньших. И, несмотря на это, сохраняет управляемость.

Шмыгаль подчеркнул, что весной Украина столкнулась с топливным кризисом, но благодаря «синергии в работе с бизнесом» этот чрезвычайный вызов был преодолён. По словам Шмыгаля, импорт топлива по сравнению с мартом вырос в 10 раз, и теперь на Украину его везут со всего мира. Премьер признал, что сейчас по всей стране ощущаются последствия энергетического кризиса, вызванного российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

Как отметил премьер-министр, Украина ожидает от партнёров поддержки энергосектора по меньшей мере на $1,5 млрд. По его словам, сотни грузов с оборудованием со всего мира прибыли или прямо сейчас следуют на Украину.

Также Шмыгаль сообщил, что к началу отопительного сезона в украинских газохранилищах было накоплено более 14,5 млрд кубов газа, а на складах было 1,5 млн тонн угля.

Напомним, что энергосистеме Украины нанесён регулярными российскими атаками чрезвычайно большой ущерб.