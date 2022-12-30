Анкара, 31 декабря, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Турция провела успешное испытание своей ракеты SIPER, которая поразила цель, отдаленную на расстоянии более чем 100 км, 30 декабря написал в своем микроблоге руководитель управления турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.

(сс) geralt Ракета

Он назвал это событие «новогодним подарком» для военно-промышленного комплекса республики в новом столетии. Демир также отметил, что система SIPER Product-1 является ключевой для турецкой противовоздушной и противоракетной обороны большого радиуса действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря отставной корпусной генерал ВВС Турции Эрдоган Каракуш объявил, что его страна создала собственную баллистическую ракету, которая может преодолевать расстояние в 3 тыс. км.

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