Дамаск, 31 декабря, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Американская военная база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 30 декабря, сообщила в своем телеграм-канале Генеральная дирекция радио и телевидения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Атакованный объект находится недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар. В направлении базы было выпущено несколько ракет.

После этого в небо над местом происшествия поднялись американские боевые вертолеты. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря газета Wall Street Journal написала о том, что США нарастили количество рейдов и операций против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.