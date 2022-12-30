Киев, 31 декабря, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Ситуацию с энергоснабжением в городе контролирует мэр Киева Виталий Кличко, хотя при этом не знает, есть ли электричество у него в доме. Такое заявление глава Киева сделал 30 декабря в беседе с немецким журналом Spiegel.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко в костюме деда Мороза

Как пояснил Кличко, он не может ответить на вопрос, есть ли электричество у него в доме, так как уже три дня не может попасть домой из-за занятости.

«Иногда я сплю в офисе, иногда у друзей. Где меня застанет ночь, так и ночую», — уточнил Кличко.

Мэр Киева отметил, что ситуация с энергоснабжением в городе сложная, но находится под его личным контролем. Кличко признался, что контролирует ситуацию с подачей электроэнергии в Киеве десятки раз в день.

По словам Кличко, дефицит электроснабжения в городе составляет 50%. Иногда приходится отключать электричество в одном районе, чтобы включить его в другом, и наоборот. На вопрос об оттоке населения из Киева Кличко разъяснил, что у него есть данные, которые были получены при подсчёте мобильных телефонов, используемых в городе.

Кличко указал, что, согласно полученным данным, до конца февраля в Киеве проживало 3,8 млн человек, в марте жителей было меньше миллиона, в июле их количество выросло до 2-2,5 млн, сейчас в Киеве проживают — 3,6 млн человек. Из них около 300 тыс. являются вынужденными переселенцами из других частей страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-советник главы киевского режима экономист Олег Соскин пояснил, что Киев благодаря Кличко и другим представителям киевского режима превращается в город-призрак из-за массового оттока населения, остановки производства, отсутствия отопления и энергоснабжения.