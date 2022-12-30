Киев, 31 декабря, 2022, 00:17 — ИА Регнум. На заседании украинского правительства был согласован объёма приобретения облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает 30 декабря пресс-служба кабинета министров Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские гривны

Объём приобретения составит 372 млн гривен ($10,1 млн). Это составляет 31,47% средств, учитываемых на депозитных счетах АРМА по состоянию на 16 декабря 2022 года. То есть сумма средств на счетах АРМА в национальной валюте составляет 1,182 млрд гривен ($32 млн).

По состоянию на 28 декабря 2022 года согласовано приобретение АРМА военных облигаций на общую сумму 867,6 млн гривен ($23,6 млн).

Напомним, что от продажи военных облигаций киевский режим уже получил почти 200 млрд гривен (около $5,4 млрд).