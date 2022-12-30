Прага, 30 декабря, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу в Таховском районе на западе Чехии, 30 декабря передает Чешское телевидение со ссылкой на Государственное ветеринарное управление (ГВУ).

(сс) Idella Maeland Курица

Речь идет о распространении штамма H5N1. На ферме, где выявлен очаг заболевания, находятся 742 тысячи кур-несушек. В ГВУ отменили, что страна столкнулась с самой крупной вспышкой птичьего гриппа в своей истории.

Проверку провели после резкого роста смертности птиц в одном из цехов предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH) объявила, что на ферме юге Нигера, где содержатся почти 5 тысяч птиц, была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.