Вашингтон, 30 декабря, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Третья мировая война может разгореться в 2023 году из регионального конфликта, написал американский эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для портала 19Fortyfive.

Последствия войны

По его словам, причиной ее начала могут стать ситуация на Украине, борьба Китая с Тайванем, противостояние Турции с Грецией, кризис на Корейском полуострове и территориальный спор между Индией и Китаем. Автор публикации считает, что в 2022 году вероятность очередного мирового столкновения достигла максимального значения с момента окончания холодной войны.

Фарли полагает, что сценарий прямого военного конфликта между НАТО и Россией из-за украинского вопроса маловероятен, однако остается возможным. Он выразил мнение, что мировая война может начаться, если одна из сторон пойдет на «опасные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня папа Римский Франциск предупредил, что третья мировая война уже началась и затрагивает не только украинскую территорию. 20 сентября спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что мировая война уже фактически идет в «людских головах», в сфере экономики и международных отношений.