Киев, 30 декабря, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Стабилизационные графики отключения света снова введены в Киеве. Соответствующее заявление сделал 30 декабря глава украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

ИА REGNUM Электроэнергия

Как уточнил Коваленко, состояние энергосетей в Киеве контролируется, в городе действуют стабилизационные графики подачи электроэнергии. При этом Коваленко предупредил, что на состояние энергосистемы действуют не только атаки ВС России, но и потребление пользователей.

Коваленко призвал жителей Киева не включать в сеть сразу все имеющиеся в доме электроприборы, особенно сейчас, когда наступило время праздников. Слишком большая нагрузка на электросети может вывести их из строя.

«Не стоит использовать одновременно варочную поверхность или электроплиту, стиральную машину, электродуховку, телевизор и чайник. Еще гирлянда — и весь район рискует погаснуть», — пояснил Коваленко на своей странице в социальных сетях.

По словам Коваленко, Киев начал получать стабильные объёмы электроэнергии, которые удалось через временные схемы переподключения сетей равномерно распределить среди потребителей. В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что полностью восстановить энергосистему в стране после ударов ВС России по инфраструктуре пока не представляется возможным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Киева ради экономии электроэнергии предложили останавливать метрополитен в непиковое время.