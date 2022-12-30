Киев, 30 декабря, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В следующем году, как и в 2022-м, «развитие сильной армии» будет главной задачей киевского режима, сообщает 30 декабря пресс-служба кабинета министров Украины.

mil.gov.ua Украинские солдаты

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

За время боевых действий с февраля 2022 года киевский режим выделил на сектор безопасности и обороны более 1,2 трлн гривен ($32,6 млрд). Были существенно повышены выплаты всем членам ВФУ. Более 250 млрд гривен ($6,8 млрд) было выделено на закупку и модернизацию оружия и техники.

Также был заключен ряд долгосрочных контрактов на производство оружия для Киева, которые будут профинансированы правительствами США, Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других стран НАТО в течение следующих 2-3 лет. Как отметил Шмыгаль, Украина продолжает активное производство собственного вооружения.

Украинский премьер особо остановился на том, что Киев вводит лучшие стандарты НАТО в логистике, планировании и отчетности. Поэтому, со слов Шмыгаля, украинская армия «без преувеличений стала одной из сильнейших в Европе и мире».

Напомним, что киевский режим уже получил от стран Запада свыше $31 млрд.