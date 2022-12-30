Мехико, 30 декабря, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Более 13 тысяч афтершоков было зарегистрировано на территории Мексики после мощного землетрясения на западе страны в сентябре. Об этом 30 декабря сообщила Национальная сейсмологическая служба в Twitter.

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что после землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в Мичоакане 19 сентября текущего года, на территории Мексики специалистами было зафиксировано 13 083 повторных толчка. При этом только в первые сутки после землетрясения число афтершоков превысило 160.

Напомним, землетрясение в Мичоакане произошло 19 сентября, примерно через час после национальных учений по реагированию на природные явления такого рода. Поэтому, когда сработал сигнал тревоги, люди организованно покинули жильё и административные здания и выполнили все предписания спасателей. Жертвами землетрясения стали пять человек, пострадали около сорока. Было нарушено энергоснабжение в нескольких городах, но серьёзных последствий удалось избежать.